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#Regulatory News
December 26, 2017 / 1:04 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Celadon Group Announces Amendment To Revolving Credit Facility

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 26 (Reuters) - Celadon Group Inc:

* CELADON GROUP ANNOUNCES AMENDMENT TO REVOLVING CREDIT FACILITY

* CELADON GROUP INC SAYS ON DECEMBER 22, 2017 CO COMPLETED AMENDMENT OF ITS REVOLVING CREDIT FACILITY LED BY BANK OF AMERICA

* CELADON GROUP - AMENDMENT ‍INCREASING MAXIMUM BORROWING AMOUNT FROM ABOUT $192 MILLION TO $205 MILLION ​

* CELADON GROUP SAYS PRIMARY AMENDMENTS TO REVOLVING CREDIT FACILITY INCLUDE INCREASING MAXIMUM OUTSTANDING AMOUNT FROM $226.3 MILLION TO $230 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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