BRIEF-Cellectis announces proposed Calyxt IPO of $100.0 million

July 10 (Reuters) - CELLECTIS SA
* CELLECTIS: CALYXT ANNOUNCES PROPOSED INITIAL PUBLIC OFFERING OF $100.0 MILLION
* CALYXT IS CELLECTIS' 100% OWNED GENE EDITING AGRICULTURE COMPANY
* CITIGROUP, JEFFERIES AND WELLS FARGO SECURITIES ARE ACTING AS JOINT BOOK-RUNNING MANAGERS
* BMO CAPITAL MARKETS AND LADENBURG THALMANN ARE ACTING AS CO-MANAGERS
* ESTIMATED PRICE RANGE FOR INITIAL PUBLIC OFFERING IS $15.00 TO $18.00 PER SHARE OF COMMON STOCK Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)