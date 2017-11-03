BRIEF-Cellnovo says delays prohibit optimised pump from being used in second arm of study​

Nov 3 (Reuters) - CELLNOVO GROUP SA:
* CELLNOVO PROVIDES AN UPDATE ON ITS PARTNERSHIP WITH DIABELOOP FOR THE DEVELOPMENT OF AN ARTIFICIAL PANCREAS SOLUTION
* FIRST ARM OF THIS STUDY, REPORTS VERY POSITIVE FEEDBACK FROM PATIENTS AND INVESTIGATOR SITES.
* TO COMPLETE CLINICAL EVALUATION OF DIABELOOP-CELLNOVO SYSTEM IN ORDER TO OBTAIN CE MARKING IN 2018
* STUDY IDENTIFIED MODIFICATIONS REQUIRED TO ADAPT PUMP TO CONSTRAINTS LINKED TO CONTINUOUS REGULATION OF INSULIN DOSE
* TO CONTINUE PARTNERSHIP WITH DIABELOOP TO OFFER ARTIFICIAL PANCREAS SOLUTION
* NECESSARY MODIFICATIONS ARE SUBJECT TO REGULATORY PROCEDURES, WHICH HAVE RESULTED IN DELAYS
* DELAYS PROHIBIT OPTIMISED CELLNOVO PUMP FROM BEING USED IN SECOND ARM OF CLINICAL STUDY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)