FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
February 26, 2018 / 1:20 PM / a day ago

BRIEF-Cematrix Corp Announces Letter Of Intent For Proposed Acquisition Of Mixonsite USA

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Cematrix Corp:

* CEMATRIX CORPORATION ANNOUNCES LETTER OF INTENT FOR PROPOSED ACQUISITION OF MIXONSITE USA INC.

* CEMATRIX CORP - ‍CURRENTLY ANTICIPATED THAT ACQUISITION WILL OCCUR AS A SHARE SALE

* CEMATRIX CORP - ‍CONSIDERATION PAID FOR MOS SHARES SHALL APPROXIMATELY BE $5 MILLION AS WELL AS PAYMENT OF EARN-OUT​

* CEMATRIX - ‍ ON CLOSING OF DEAL, OWNER OF MOS, ED WEINER, WHO WILL BECOME A SIGNIFICANT SHAREHOLDER OF CO, HAS AGREED TO BECOME A DIRECTOR OF CO​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.