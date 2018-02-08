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February 8, 2018 / 11:40 AM / a day ago

BRIEF-Cemex Sab De Cv Consolidated Q4 Net Sales Up By 4 Percent

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Cemex Sab De Cv:

* CEMEX SAB DE CV - CONSOLIDATED NET SALES INCREASED BY 4 PERCENT DURING Q4 OF 2017 TO US$3.4 BILLION

* CEMEX SAB DE CV - OPERATING EARNINGS BEFORE OTHER EXPENSES, NET, IN Q4 DECREASED BY 10 PERCENT, TO US$410 MILLION

* CEMEX SAB DE CV - TOTAL DEBT PLUS PERPETUAL NOTES DECREASED BY US$209 MILLION DURING QUARTER

* CEMEX SAB DE CV - CONTROLLING INTEREST NET LOSS DURING QUARTER WAS US$105 MILLION FROM AN INCOME OF US$214 MILLION IN SAME PERIOD OF 2016 Source text for Eikon: Further company coverage:

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