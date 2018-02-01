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#Regulatory News
February 1, 2018 / 5:25 PM / a day ago

BRIEF-Centerra Gold Closes $500 Million Revolving Credit Facility

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Centerra Gold Inc:

* CENTERRA GOLD CLOSES US$500 MILLION REVOLVING CREDIT FACILITY

* SAYS CREDIT FACILITY WILL BE AVAILABLE AT CORPORATE LEVEL AND REPLACES $315 MILLION CENTERRA BC HOLDINGS CREDIT FACILITIES​

* SAYS INTEREST RATE PAYABLE ON ANY OUTSTANDING BORROWINGS ON CREDIT FACILITY IS LIBOR PLUS 2.25% - 3.75%

* SAYS ‍CREDIT FACILITY ALSO REPLACES NON-REVOLVING $125 MILLION CREDIT FACILITY ENTERED EARLY JAN RELATED TO ACQUISITION OF AURICO METALS Source text for Eikon: Further company coverage:

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