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#Regulatory News
January 17, 2018 / 9:56 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Centrus Energy Enters Settlement Agreement With Department Of Energy On Breach Of Contract Claims

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 17 (Reuters) - Centrus Energy Corp:

* CENTRUS ENERGY-ON JAN 11, ENTERED SETTLEMENT AGREEMENT WITH DEPARTMENT OF ENERGY & THE U.S. GOVERNMENT REGARDING BREACH OF CONTRACT CLAIMS

* CENTRUS ENERGY - ON TERMS OF SETTLEMENT AGREEMENT, DOE AGREED TO SETTLE ALL CLAIMS RAISED AS PART OF, SUBSEQUENT TO LITIGATION FOR TOTAL OF $24 MILLION

* CENTRUS ENERGY-DOE GIVES COMPLETE CLOSE ON ALL SUCH CONTRACTS, SUBCONTRACTS SETTLED UNDER SETTLEMENT AGREEMENT WITHOUT ANY FURTHER AUDIT OF CO'S COSTS Source text: (bit.ly/2DjDFKb) Further company coverage:

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