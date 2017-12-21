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BRIEF-CEO Vincent McMahon Sold 3.3 Mln Class A Shares in World Wrestling Entertainment
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#Regulatory News
December 21, 2017 / 9:42 PM / 5 days ago

BRIEF-CEO Vincent McMahon Sold 3.3 Mln Class A Shares in World Wrestling Entertainment

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - World Wrestling Entertainment Inc :

* WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT SAYS CHAIRMAN AND CEO VINCENT MCMAHON SOLD 3.3 MILLION CLASS A SHARES IN BLOCK TRADE - SEC FILING

* WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT SAYS SHARES SOLD BY MCMAHON REPRESENT ABOUT 4.3% OF CO‘S TOTAL OUTSTANDING SHARES OF CLASS A & CLASS B COMMON STOCK

* WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT - MCMAHON EXECUTED SALE OF SHARES PRIMARILY TO FUND SEPARATE ENTITY, ALPHA ENTERTAINMENT LLC

* WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT - MCMAHON INFORMED CO HE INTENDS TO CONTINUE AS CHAIRMAN AND CEO “FOR FORESEEABLE FUTURE”

* WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT - MCMAHON NOW BENEFICIALLY OWNS SHARES OF CO‘S CLASS B STOCK REPRESENTING ABOUT 41.8% OF CO‘S TOTAL SHARES OF STOCK Source text for Eikon: Further company coverage:

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