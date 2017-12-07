BRIEF-Champions Oncology Reports Record Quarterly Revenue Of $5.2 Million

Dec 7 (Reuters) - Champions Biotechnology Inc:
* CHAMPIONS ONCOLOGY REPORTS RECORD QUARTERLY REVENUE OF $5.2 MILLION
* CHAMPIONS BIOTECHNOLOGY INC - REITERATED EXPECTATIONS FOR FISCAL YEAR 2018 REVENUE GROWTH OF AT LEAST 20% OVER FISCAL YEAR 2017
* CHAMPIONS BIOTECHNOLOGY INC - QTRLY LOSS PER SHARE $0.01
* CHAMPIONS BIOTECHNOLOGY - REITERATES POSITION THAT “IT DOES NOT CURRENTLY INTEND TO RAISE CAPITAL IN THE EQUITY MARKET” Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)