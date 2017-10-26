FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-CHARLES RIVER ASSOCIATES REPORTS Q3 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.38
Sections
Featured
ICICI's second-quarter profit falls
Company Results
ICICI's second-quarter profit falls
Me and my robotic suit
Special Report
REUTERS INVESTIGATES
Me and my robotic suit
India this week
Editor's Picks
India this week
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
October 26, 2017 / 12:28 PM / a day ago

BRIEF-CHARLES RIVER ASSOCIATES REPORTS Q3 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.38

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 26 (Reuters) - CRA International Inc:

* CHARLES RIVER ASSOCIATES (CRA) REPORTS RESULTS FOR THE THIRD QUARTER OF 2017

* Q3 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.41

* Q3 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.38

* Q3 REVENUE ROSE 11.8 PERCENT TO $91.3 MILLION

* SEES FY 2017 REVENUE $360 MILLION TO $370 MILLION

* ‍CRA INCREASES QUARTERLY DIVIDEND BY 21%​

* ‍EXPECT TO BE IN UPPER HALF OF OUR FISCAL 2017 NON-GAAP REVENUE RANGE OF $360 MILLION TO $370 MILLION​

* REAFFIRM 2017 GUIDANCE FOR NON-GAAP ADJUSTED EBITDA MARGIN IN RANGE OF 15.8% TO 16.6%​

* ANNOUNCE EXTENSION OF ITS $125 MILLION REVOLVING CREDIT FACILITY FOR ANOTHER FIVE YEARS​

* ‍THIRD-QUARTER FISCAL 2017 UTILIZATION WAS 74 PERCENT AS QUARTER-END HEADCOUNT INCREASED BY 98, OR 18.1 PERCENT, YEAR OVER YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.