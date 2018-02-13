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February 13, 2018 / 12:32 PM / a day ago

BRIEF-Charles River Laboratories To Buy MPI Research For About $800 Mln

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Charles River Laboratories International Inc:

* CHARLES RIVER LABORATORIES TO ACQUIRE MPI RESEARCH

* CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC - DEAL FOR APPROXIMATELY $800 MILLION

* CHARLES RIVER LABORATORIES - DEAL EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO NON-GAAP EPS BY APPROXIMATELY $0.25 IN 2018 AND APPROXIMATELY $0.60 IN 2019​

* CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC - ‍FOR 2017, MPI IS EXPECTED TO GENERATE ANNUAL REVENUE OF APPROXIMATELY $240 MILLION​

* CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL - ‍EXPECTS TO GENERATE OPERATIONAL SYNERGIES AS RESULT OF DEAL, WITH BENEFITS TOTALING $13 TO $16 MILLION BY END OF 2019​

* CHARLES RIVER LABORATORIES - DEAL EXPECTED TO ADD $170 TO $190 MILLION TO CHARLES RIVER‘S 2018 CONSOLIDATED REVENUE BASED ON ANTICIPATED TIMING OF CLOSE​

* CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL - ‍ACQUISITION & ASSOCIATED FEES ARE EXPECTED TO BE FINANCED THROUGH AN EXPANSION OF CO‘S CREDIT FACILITY & CASH​

* CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC - ‍COMPANY IS EVALUATING FIXED-RATE DEBT FINANCING ALTERNATIVES WHICH COULD BE USED TO FINANCE ACQUISITION​

* CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC - ‍ACQUISITION IS EXPECTED TO ADD $260 TO $280 MILLION TO 2019 CONSOLIDATED REVENUE​

* CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC - DEAL,ASSOCIATED FEES EXPECTED TO BE FINANCED THROUGH EXPANSION OF CHARLES RIVER‘S CREDIT FACILITY, CASH​

* CHARLES RIVER LABORATORIES - ‍EVALUATING FIXED-RATE DEBT FINANCING ALTERNATIVES WHICH COULD BE USED TO FINANCE DEAL AND FOR GENERAL CORPORATE PURPOSES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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