FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
4 days ago
BRIEF-Charles Taylor's unit buy 3 criterion businesses
#Breakingviews
#NorthKorea
#Bollywood
#SpecialReports
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
Government flags growth risks, pushes for monetary easing
India Economy
Government flags growth risks, pushes for monetary easing
A correction begins
Markets Weekahead
A correction begins
India make seven changes for Sri Lanka ODIs, Yuvraj dropped
Cricket
India make seven changes for Sri Lanka ODIs, Yuvraj dropped
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
August 10, 2017 / 6:54 AM / 4 days ago

BRIEF-Charles Taylor's unit buy 3 criterion businesses

1 Min Read

Aug 10 (Reuters) - CHARLES TAYLOR PLC

* UNIT BOUGHT CRITERION ADJUSTERS, CRITERION SURVEYORS, CRITERION CLAIMS MANAGEMENT FOR A MAXIMUM CONSIDERATION OF £13.1 MILLION

* CHARLES TAYLOR PAID £5.3 MILLION IN CASH ON COMPLETION TO ACQUIRE 100% OF EQUITY OF THREE CRITERION BUSINESSES

* £1.0 MILLION PAID TO SHAREHOLDERS TO REFLECT NET CASH POSITION OF COMPANY, TO ENABLE THEM TO SETTLE DIRECTORS' LOANS OWING TO CRITERION

* ACQUISITION IS EXPECTED TO CONTRIBUTE TO REVENUE, PROFITS AND EARNINGS IN YEAR ENDING 31 DECEMBER 2018 AND IN SUBSEQUENT YEARS SOURCE TEXT FOR EIKON: FURTHER COMPANY COVERAGE:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.