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March 2, 2018 / 12:27 AM / a day ago

BRIEF-Chevron Issues Second Climate Report For Investors

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Chevron Corp:

* CHEVRON ISSUES SECOND CLIMATE REPORT FOR INVESTORS

* CHEVRON’S REPORT EXPLAINS COMPANY’S STRATEGIC DECISION-MAKING APPROACH TO CLIMATE CHANGE RELATED RISKS

* REPORT SUMMARIZES CO’S WORK TO TEST COMPETITIVENESS OF ITS CURRENT ASSETS UNDER MULTIPLE SCENARIOS

* RESULTS IN CLIMATE REPORT SHOW CO’S PORTFOLIO IS RESILIENT IN WIDE VARIETY OF POSSIBLE SCENARIOS

* IS MAKING ITS OPERATIONS MORE ENERGY EFFICIENT, REDUCING FLARING, MANAGING METHANE EMISSIONS AND INVESTING IN LOW-CARBON TECHNOLOGIES

* RESULTS IN CLIMATE REPORT SHOW CO’S PORTFOLIO ENABLES CHEVRON TO BE FLEXIBLE IN RESPONSE TO POTENTIAL CHANGES Source text for Eikon: Further company coverage:

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