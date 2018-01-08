FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Chico's FAS Inc Updates Fourth Quarter Outlook
Sections
Featured
GM races to build a formula for profitable electric cars
Technology
GM races to build a formula for profitable electric cars
Wrong wax? Snow problem for Olympic athletes
Sports
Wrong wax? Snow problem for Olympic athletes
Slip-sliding down the Sahara snow
Editor's picks
Slip-sliding down the Sahara snow
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 8, 2018 / 12:20 PM / a day ago

BRIEF-Chico's FAS Inc Updates Fourth Quarter Outlook

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Chico’s Fas Inc:

* CHICO‘S FAS INC - ANTICIPATES Q4 TOTAL COMPARABLE SALES IN NEGATIVE 5% TO NEGATIVE 7% RANGE

* CHICO‘S FAS INC - CONTINUES TO EXPECT Q4 GROSS MARGIN RATE TO BE APPROXIMATELY FLAT TO UP SLIGHTLY, IN LINE WITH ITS PREVIOUS OUTLOOK

* CHICO‘S FAS INC- CONTINUES TO EXPECT Q4 GROSS MARGIN RATE TO BE APPROXIMATELY FLAT TO UP SLIGHTLY

* CHICO‘S FAS INC - COMPANY ANTICIPATES THAT FISCAL 2018 EFFECTIVE TAX RATE WILL BE IN RANGE OF 26% TO 28%

* CHICO‘S FAS, INC. UPDATES FOURTH QUARTER OUTLOOK, COMMENTS ON EXPECTED IMPACT FROM TAX REFORM AND ANNOUNCES PARTICIPATION IN THE 2018 ICR CONFERENCE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.