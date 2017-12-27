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#Financials
December 27, 2017 / 9:46 PM / a day ago

BRIEF-China Commercial Notifies Sorghum Investment On Breach Of Covenants ​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 27 (Reuters) - China Commercial Credit Inc:

* CHINA COMMERCIAL CREDIT SAYS ON DEC 21 DELIVERED A NOTICE TO SORGHUM INVESTMENT HOLDINGS​ - SEC FILING

* CHINA COMMERCIAL CREDIT-‍NOTICE NOTIFIES SORGHUM CERTAIN RECENT ACTIONS OF IT CONSTITUTE BREACH OF ITS COVENANTS UNDER AUG 9​ SHARE EXCHANGE AGREEMENT

* CHINA COMMERCIAL CREDIT-AS PER AGREEMENT TERMS, CO ENTITLED TO TERMINATE AGREEMENT IF BREACH NOT CURED WITHIN 20 DAYS AFTER NOTICE PROVIDED TO SORGHUM​ Source text for Eikon: (bit.ly/2l991YX) Further company coverage:

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