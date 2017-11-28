BRIEF-China Distance Education Holdings Reports Q4 Revenue Of $41.7 Mln

Nov 28 (Reuters) - China Distance Education Holdings Ltd :
* CHINA DISTANCE EDUCATION HOLDINGS LIMITED REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017
* CHINA DISTANCE EDUCATION HOLDINGS - BOARD HAS DECLARED SPECIAL CASH DIVIDEND OF $0.1125 PER ORDINARY SHARE ON ITS OUTSTANDING SHARES
* - Q4 2017 CASH RECEIPTS FROM ONLINE COURSE REGISTRATION UP 22.2 PERCENT YEAR-OVER-YEAR TO $22.3 MILLION
* - Q4 TOTAL ENROLLMENTS DECLINED BY 17.8 PERCENT YEAR-OVER-YEAR
* - EXPECT HEADCOUNT TO REMAIN RELATIVELY STABLE OVER NEXT FEW QUARTERS Source text for Eikon: Further company coverage: