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#Financials
January 18, 2018 / 12:42 PM / a day ago

BRIEF-China High Speed Transmission Equipment Group Says Unit Of Fullshare enters MOU

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 18 (Reuters) - Fullshare Holdings Ltd:

* FIVE SEASONS XVI LIMITED & JI CHANGQUN ENTERED INTO MOU WITH AN INDEPENDENT THIRD PARTY

* FULLSHARE AND CHS HAVE APPLIED FOR RESUMPTION OF TRADING IN THEIR SHARES ON STOCK EXCHANGE FROM 19 JAN 2018​

* MOU REGARDING POSSIBLE CONDITIONAL PARTIAL CASH OFFER FOR MORE THAN 50% BUT NOT EXCEEDING 75% STAKE IN CHS

* FIVE SEASONS, UNIT OF FULLSHARE, HOLDS ABOUT 73.91% OF ENTIRE ISSUED SHARE CAPITAL OF CHS

* ACCEPTANCE OF PROPOSED OFFER (IF COMPLETED) WILL INVOLVE SELLING SHARES IN UNIT OF FULLSHARE

* JI, CEO OF FULLSHARE IS ALSO PERSONALLY INTERESTED ABOUT 1.09% OF ENTIRE ISSUED SHARE CAPITAL OF CHS Source text for Eikon: Further company coverage:

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