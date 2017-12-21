FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-China Internet Nationwide Financial Services To Review Allegations Raised By Muddy Waters
Sections
Featured
Fujimori family pulls Peru back into political turmoil
World
Fujimori family pulls Peru back into political turmoil
China regulator summons founder of LeEco back to China
Company News
China regulator summons founder of LeEco back to China
Pictures of the Year 2017
Editor's picks
Pictures of the Year 2017
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 21, 2017 / 5:52 PM / 5 days ago

BRIEF-China Internet Nationwide Financial Services To Review Allegations Raised By Muddy Waters

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - China Internet Nationwide Financial Services Inc:

* CHINA INTERNET NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC. ANNOUNCES FORMATION OF INDEPENDENT SPECIAL COMMITTEE TO CONDUCT INDEPENDENT REVIEW AND INVESTIGATION INTO MUDDY WATERS ALLEGATIONS

* CHINA INTERNET NATIONWIDE FINANCIAL - ‍SPECIAL COMMITTEE DECIDED TO RETAIN A LAW FIRM TO CONDUCT INVESTIGATION INTO MUDDY WATERS ALLEGATIONS​

* CHINA INTERNET NATIONWIDE FINANCIAL - BOARD FORMED SPECIAL COMMITTEE TO CONDUCT REVIEW OF ALLEGATIONS RAISED IN REPORT BY MUDDY WATERS LLC DATED DEC 20 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.