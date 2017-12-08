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BRIEF-China Nov Natural Gas Imports at Record 6.4 mln t - Reuters Calculation
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#Oil report
December 8, 2017 / 3:22 AM / a day ago

BRIEF-China Nov Natural Gas Imports at Record 6.4 mln t - Reuters Calculation

Reuters Staff

2 Min Read

Dec 8 (Reuters) - China’s General Administration of Customs data on Friday:

* CHINA JAN-NOV CRUDE OIL IMPORTS +12 PERCENT Y/Y AT 386 MILLION TONNES - CUSTOMS

* CHINA JAN-NOV IRON ORE IMPORTS +6 PERCENT Y/Y AT 991 MILLION TONNES - CUSTOMS

* CHINA JAN-NOV COAL IMPORTS + 8.5 PERCENT Y/Y AT 248 MILLION TONNES - CUSTOMS

* CHINA JAN-NOV NATURAL GAS IMPORTS +26.5 PERCENT AT 60.7 MILLION TONNES -CUSTOMS

* CHINA JAN-NOV UNWROUGHT COPPER IMPORTS -5.0 PERCENT Y/Y AT 4.24 MILLION TONNES - CUSTOMS

* CHINA JAN-NOV STEEL PRODUCTS EXPORTS -30.7 PERCENT Y/Y AT 69.83 MILLION TONNES - CUSTOMS

* CHINA NOV IRON ORE IMPORTS AT 94.77 MILLION TONNES - REUTERS CALCULATION

* CHINA NOV CRUDE OIL IMPORTS AT 36.92 MILLION TONNES - REUTERS CALCULATION

* CHINA NOV NATURAL GAS IMPORTS AT 6.4 MILLION TONNES, RECORD LEVEL -REUTERS CALCULATION

* CHINA NOV COAL IMPORTS AT 21.9 MILLION TONNES - REUTERS CALCULATION

* CHINA NOV UNWROUGHT COPPER IMPORTS AT 480,000 TONNES, HIGHEST SINCE DEC 2016 - REUTERS CALCULATION

* CHINA NOV STEEL PRODUCTS EXPORTS AT 5.34 MILLION TONNES - REUTERS CALCULATION (Reporting by Josephine Mason)

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