BRIEF-China Nov Natural Gas Imports at Record 6.4 mln t - Reuters Calculation

Dec 8 (Reuters) - China’s General Administration of Customs data on Friday:
* CHINA JAN-NOV CRUDE OIL IMPORTS +12 PERCENT Y/Y AT 386 MILLION TONNES - CUSTOMS
* CHINA JAN-NOV IRON ORE IMPORTS +6 PERCENT Y/Y AT 991 MILLION TONNES - CUSTOMS
* CHINA JAN-NOV COAL IMPORTS + 8.5 PERCENT Y/Y AT 248 MILLION TONNES - CUSTOMS
* CHINA JAN-NOV NATURAL GAS IMPORTS +26.5 PERCENT AT 60.7 MILLION TONNES -CUSTOMS
* CHINA JAN-NOV UNWROUGHT COPPER IMPORTS -5.0 PERCENT Y/Y AT 4.24 MILLION TONNES - CUSTOMS
* CHINA JAN-NOV STEEL PRODUCTS EXPORTS -30.7 PERCENT Y/Y AT 69.83 MILLION TONNES - CUSTOMS
* CHINA NOV IRON ORE IMPORTS AT 94.77 MILLION TONNES - REUTERS CALCULATION
* CHINA NOV CRUDE OIL IMPORTS AT 36.92 MILLION TONNES - REUTERS CALCULATION
* CHINA NOV NATURAL GAS IMPORTS AT 6.4 MILLION TONNES, RECORD LEVEL -REUTERS CALCULATION
* CHINA NOV COAL IMPORTS AT 21.9 MILLION TONNES - REUTERS CALCULATION
* CHINA NOV UNWROUGHT COPPER IMPORTS AT 480,000 TONNES, HIGHEST SINCE DEC 2016 - REUTERS CALCULATION
* CHINA NOV STEEL PRODUCTS EXPORTS AT 5.34 MILLION TONNES - REUTERS CALCULATION (Reporting by Josephine Mason)