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BRIEF-China Wah Yan Healthcare says co to seek legal advice about SFC directed suspension of trading
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#Healthcare
November 28, 2017 / 12:15 AM / 2 days ago

BRIEF-China Wah Yan Healthcare says co to seek legal advice about SFC directed suspension of trading

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - China Wah Yan Healthcare Ltd:

* CHINA WAH YAN HEALTHCARE LTD - SECURITIES AND FUTURES COMMISSION HAS ON 24 NOV ISSUED A DIRECTION TO SUSPEND TRADING IN SHARES OF CO FROM 27 NOV​

* CHINA WAH YAN HEALTHCARE LTD - ‍COMPANY IS SEEKING LEGAL ADVICE ON DIRECTION AND AS TO HOW TO ADDRESS AND RESOLVE COMMISSION‘S CONCERNS​

* CHINA WAH YAN HEALTHCARE -APPEARS TO COMMISSION CO‘S TRANSACTION ANNOUNCEMENT ON 23 JUNE 2016 CONTAINED “FALSE, INCOMPLETE OR MISLEADING INFORMATION”​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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