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February 22, 2018 / 4:49 AM / 2 days ago

BRIEF-Chinese Estates Holdings Posts FY Profit Attributable Of HK$3.71 Bln‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Chinese Estates Holdings Ltd:

* FY REVENUE HK$1.52 BILLION VERSUS HK$3.75 BILLION ‍​

* FY PROFIT ATTRIBUTABLE HK$3.71 BILLION VERSUS HK$6.36 BLN‍​ A YEAR AGO

* PROPOSES FINAL DIVIDEND OF HK 10 CENTS PER SHARE ‍​

* DURING THE YEAR, THE GROUP ACQUIRED 857.5 MILLION SHARES OF CHINA EVERGRANDE FOR A TOTAL OF HK$13.18 BLN‍​

* WHEN SHARE PRICE OF CHINA EVERGRANDE AT ‘SATISFACTORY’ LEVEL, CO MAY REALISE PART OF LISTED EQUITY INVESTMENTS IN CHINA EVERGRANDE

* SUBJECT TO THE BUSINESS , FINANCIAL AND CASHFLOW OF GROUP, BOARD MAY FURTHER CONSIDER DECLARATION OF DIVIDENDS‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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