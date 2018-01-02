FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Chinese Estates Says During The Year, Group Acquired 857.5 Mln Shares Of China Evergrande
Sections
Featured
Protests could hurt clerics but Rouhani has most to lose
Iran
Protests could hurt clerics but Rouhani has most to lose
TV content wars will have grisly season finale
Breakingviews
TV content wars will have grisly season finale
Cold wave in India
Editor's Picks
Cold wave in India
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
January 2, 2018 / 1:06 PM / a day ago

BRIEF-Chinese Estates Says During The Year, Group Acquired 857.5 Mln Shares Of China Evergrande

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 2 (Reuters) - Chinese Estates Holdings Ltd:

* CHINESE ESTATES - HAD DISPOSED OF 577.2 MILLION H SHARES OF SHENGJING BANK , ACQUIRED 857.5 MILLION SHARES OF CHINA EVERGRANDE GROUP‍​

* CHINESE ESTATES HOLDINGS - GROUP EXPECTS TO RECORD UNREALISED GAIN ON FAIR VALUE CHANGE OF ABOUT HK$9.9 BILLION FROM ACQUISITION OF EVERGRANDE SHARES

* CHINESE ESTATES - DURING THE YEAR, GROUP ACQUIRED 857.5 MILLION SHARES OF CHINA EVERGRANDE FOR ABOUT HK$13.2 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.