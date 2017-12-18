FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Choice Hotels To Acquire Woodspring Suites Brand And Franchise Business For About $231 Mln
Sections
Featured
England face postmortem after Ashes capitulation
ASHES
England face postmortem after Ashes capitulation
Congress poised to approve biggest tax overhaul in 30 years
U.S.
Congress poised to approve biggest tax overhaul in 30 years
How a secretive police squad racked up kills in Duterte's drug war
Special Report
REUTERS INVESTIGATES
How a secretive police squad racked up kills in Duterte's drug war
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 18, 2017 / 1:26 PM / a day ago

BRIEF-Choice Hotels To Acquire Woodspring Suites Brand And Franchise Business For About $231 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - Choice Hotels International Inc:

* CHOICE HOTELS TO ACQUIRE WOODSPRING SUITES BRAND AND FRANCHISE BUSINESS

* CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC - DEAL FOR APPROXIMATELY $231 MILLION, SUBJECT TO CUSTOMARY ADJUSTMENTS

* CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC - PLANS TO ACQUIRE WOODSPRING HOTEL BRANDS, INCLUDING FRANCHISE OPERATIONS, MARKETING AND DEVELOPMENT

* CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC - ACQUISITION WILL BE FUNDED BY CASH

* CHOICE HOTELS INTERNATIONAL - DEAL EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO FINANCIAL PERFORMANCE IN 2018, EXCLUDING ONE-TIME TRANSACTION AND INTEGRATION COSTS

* CHOICE HOTELS - FOR U.S. TAX PURPOSES, TRANSACTION CONSTITUTES AN ASSET SALE, AND CO EXPECTS TO AMORTIZE ACQUIRED ASSETS

* CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC - WOODSPRING HOTELS HOLDINGS LLC WILL BE RENAMED AND RETAIN ITS HOTEL MANAGEMENT OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.