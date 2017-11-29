BRIEF-Chubb Announces Preliminary Q4 Catastrophe Loss Estimates, Including California Wildfires, Of About $320 Mln Pre-Tax, Or $249 Mln After Tax

Nov 29 (Reuters) - Chubb Ltd:
* CHUBB ANNOUNCES PRELIMINARY FOURTH QUARTER CATASTROPHE LOSS ESTIMATES, INCLUDING CALIFORNIA WILDFIRES, OF APPROXIMATELY $320 MILLION PRE-TAX, OR $249 MILLION AFTER TAX
* CHUBB LTD - INSURED LOSSES FOR CALIFORNIA WILDFIRES ARE CURRENTLY ESTIMATED AT APPROXIMATELY $280 MILLION PRE-TAX, OR $215 MILLION AFTER TAX FOR Q4
* CHUBB LTD - ALL OTHER NATURAL CATASTROPHE NET INSURED LOSSES TO DATE IN Q4 ARE ESTIMATED AT APPROXIMATELY $40 MILLION PRE-TAX, OR $34 MILLION AFTER TAX Source text for Eikon: Further company coverage: