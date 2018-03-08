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March 8, 2018 / 9:26 PM / Updated a day ago

BRIEF-Chuy's Holdings Inc Sees FY 2018 Earnings Per Share Of $1.12 To $1.16

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Chuy’s Holdings Inc:

* CHUY’S HOLDINGS, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 REVENUE $96 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $95.6 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.20 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES ‍ FISCAL YEAR 2018 COMPARABLE RESTAURANT SALES GROWTH OF 1.0% TO 1.5%​

* SEES ‍ FISCAL YEAR 2018 NET CAPITAL EXPENDITURES (NET OF TENANT IMPROVEMENT ALLOWANCES) OF $30.0 MILLION TO $40.0 MILLION​

* QTRLY ‍COMPARABLE RESTAURANT SALES INCREASED 1.3% AS COMPARED TO SAME PERIOD IN 2016​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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