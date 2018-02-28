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February 28, 2018 / 12:13 PM / a day ago

BRIEF-Cipher Pharmaceuticals Acquires Exclusive Canadian Rights To FDA-Approved Trulance® From Synergy Pharma

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Cipher Pharmaceuticals Inc:

* CIPHER PHARMACEUTICALS ACQUIRES EXCLUSIVE CANADIAN RIGHTS TO FDA-APPROVED TRULANCE® FROM SYNERGY PHARMACEUTICALS

* CIPHER PHARMACEUTICALS INC - ‍UNDER TERMS OF LICENSING AGREEMENT, SYNERGY WILL RECEIVE AN UPFRONT PAYMENT OF US$5.0 MILLION​

* CIPHER - ‍UNDER TERMS OF LICENSING AGREEMENT, SYNERGY ELIGIBLE FOR ADDITIONAL MILESTONE PAYMENT, & ROYALTIES FROM PRODUCT SALES IN CANADA​

* CIPHER PHARMACEUTICALS INC - ‍AGREEMENT PROVIDES THAT SYNERGY WILL BE RESPONSIBLE FOR MANUFACTURING AND SUPPLYING FINISHED PRODUCT TO CO Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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