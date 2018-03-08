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March 8, 2018 / 11:16 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Cision Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share $0.57

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Cision Ltd:

* CISION REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS; PROVIDES UPDATED FULL YEAR 2018 OUTLOOK

* SEES 2018‍ REVENUE OF $720 MILLION TO $730 ​MILLION

* ‍AVERAGE NUMBER OF SUBSCRIPTION CUSTOMERS WAS APPROXIMATELY 39,600 DURING QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017​

* ‍AVERAGE ANNUALIZED REVENUE PER SUBSCRIPTION CUSTOMER WAS APPROXIMATELY $9,984 DURING QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017​

* ‍AVERAGE REVENUE PER CUSTOMER THAT PURCHASED SERVICES FROM US ON A TRANSACTION BASIS WAS $1,421 DURING QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017​

* SEES ‍FY 2018 ADJUSTED NET INCOME PER DILUTED SHARE $0.87 - $0.89​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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