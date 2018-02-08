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February 8, 2018 / 7:15 AM / a day ago

BRIEF-Citycon Q4 EPRA Earnings Fall To EUR ‍33.8​ Million

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Citycon Oyj:

* Q4 NET RENTAL INCOME EUR ‍53.9​ MILLION VERSUS EUR 55.9 MILLION YEAR AGO

* Q4 EPRA EARNINGS EUR ‍33.8​ MILLION VERSUS EUR 37.9 MILLION YEAR AGO

* ‍MAXIMUM AMOUNT OF DIVIDEND TO BE DISTRIBUTED SHALL NOT EXCEED EUR 0.01 PER SHARE​

* ‍MAXIMUM AMOUNT OF EQUITY REPAYMENT DISTRIBUTED FROM INVESTED UNRESTRICTED EQUITY FUND SHALL NOT EXCEED EUR 0.12 PER SHARE​

* ‍FORECASTS 2018 EPRA EARNINGS PER SHARE (BASIC) TO BE EUR 0.155-0.175​

* ‍2018 DIRECT OPERATING PROFIT IS EXPECTED TO CHANGE BY EUR -15 TO +1 MILLION​

* 2018 ‍EPRA EARNINGS TO CHANGE BY EUR -14 TO +4 MILLION FROM PREVIOUS YEAR.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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