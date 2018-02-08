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February 8, 2018 / 9:36 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Civitas Solutions First Quarter Net Revenue Increased 10 pct To $395.4 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Civitas Solutions Inc:

* CIVITAS SOLUTIONS INC - FIRST QUARTER NET REVENUE INCREASED 10.0% TO $395.4 MILLION

* CIVITAS SOLUTIONS INC - BASIC AND DILUTED NET INCOME PER COMMON SHARE WAS $0.25 FOR FISCAL FIRST QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017

* CIVITAS SOLUTIONS INC - ADJUSTED NET INCOME PER DILUTED COMMON SHARE WAS $0.33 FOR THE FIRST QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017

* CIVITAS SOLUTIONS - FOR FISCAL 2018, MAINTAINING GUIDANCE FOR NET REVENUE COMMUNICATED ON DECEMBER 12, 2017 WITH RANGE OF $1.57 BILLION TO $1.62 BILLION Source text (bit.ly/2nUhFem) Further company coverage:

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