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BRIEF-Cleantech Solutions Enters Exclusivity Agreement With Shanghai Hongchuan For Potential Acquisition
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#Regulatory News
December 21, 2017 / 11:36 AM / 5 days ago

BRIEF-Cleantech Solutions Enters Exclusivity Agreement With Shanghai Hongchuan For Potential Acquisition

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Cleantech Solutions International Inc :

* CLEANTECH SOLUTIONS INTERNATIONAL ENTERS INTO EXCLUSIVITY AGREEMENT WITH SHANGHAI HONGCHUAN FOR POTENTIAL ACQUISITION TO ENTER CHINA‘S ADVERTISING MARKET

* CLEANTECH SOLUTIONS INTERNATIONAL - UNIT ENTERED INTO EXCLUSIVITY AGREEMENT WITH SHAREHOLDER OF SHANGHAI HONGCHUAN CULTURE PROMULGATION CO LIMITED

* CLEANTECH SOLUTIONS INTERNATIONAL - ENTERED INTO AGREEMENT REGARDING POTENTIAL DEAL BY EC ADVERTISING OF NOT LESS THAN 75% OF SHANGHAI HONGCHUAN Source text for Eikon: Further company coverage:

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