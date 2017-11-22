FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-CLEANTECH SOLUTIONS INTERNATIONAL'S UNIT ENTERS SHARE SWAP AGREEMENT WITH MARVEL FINANCE
Sections
Featured
OPEC chatroom dead as Qatar crisis hurts Gulf oil cooperation
Qatar Crisis
OPEC chatroom dead as Qatar crisis hurts Gulf oil cooperation
YouTube steps up takedowns over concerns about kids' videos
Technology
YouTube steps up takedowns over concerns about kids' videos
Why it's good to have 3 cups of coffee a day
Editor's Picks
Why it's good to have 3 cups of coffee a day
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
November 22, 2017 / 11:44 AM / a day ago

BRIEF-CLEANTECH SOLUTIONS INTERNATIONAL'S UNIT ENTERS SHARE SWAP AGREEMENT WITH MARVEL FINANCE

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 22 (Reuters) - Cleantech Solutions International Inc :

* CLEANTECH SOLUTIONS INTERNATIONAL - UNIT VANTAGE ULTIMATE LTD ENTERED INTO CONDITIONAL SHARE SWAP AGREEMENT WITH MARVEL FINANCE LIMITED​

* CLEANTECH SOLUTIONS INTERNATIONAL INC - ‍AGREEMENT IS TO ACQUIRE MARVEL‘S 51% INTEREST IN ISSUED SHARE CAPITAL OF INTEGRATED MEDIA TECHNOLOGY LIMITED​

* CLEANTECH-FOR 51% INTEREST, CO TO ISSUE 19.5% OF ISSUED & OUTSTANDING SHARES OF CO, 5-YEAR INTEREST-FREE PROMISSORY NOTE IN AMOUNT OF $11.5 MILLION TO MARVEL​

* CLEANTECH SOLUTIONS INTERNATIONAL INC - ‍MARVEL‘S 51% INTERST IN ISSUED SHARE CAPITAL OF INTEGRATED MEDIA TECHNOLOGY LIMITED IS VALUED AT $13.5 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.