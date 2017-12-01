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BRIEF-Clear Channel Outdoor Holdings - Co And Iheartcommunications Amended Revolving Promissory Note
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#Regulatory News
December 1, 2017 / 9:50 PM / a day ago

BRIEF-Clear Channel Outdoor Holdings - Co And Iheartcommunications Amended Revolving Promissory Note

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - Clear Channel Outdoor Holdings Inc :

* CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS - ON NOVEMBER 29, CO AND IHEARTCOMMUNICATIONS AMENDED REVOLVING PROMISSORY NOTE DATED NOVEMBER 10, 2005 - SEC FILING

* CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC - AMENDMENT EXTENDS MATURITY OF IHEARTCOMMUNICATIONS INTERCOMPANY NOTE FROM DECEMBER 15, 2017 TO MAY 15, 2019

* CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS - AMENDMENT ALSO AMENDS INTEREST RATE ON IHEARTCOMMUNICATIONS INTERCOMPANY NOTE TO BE EQUAL TO 9.3% PER ANNUM Source text (bit.ly/2AwrIyN) Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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