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January 25, 2018 / 7:28 AM / a day ago

BRIEF-Close Brothers Group Says "Confident" Of Delivering Increase In Profit In H1

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 25 (Reuters) - Close Brothers Group Plc:

* ‍PERFORMANCE SINCE START OF FINANCIAL YEAR HAS REMAINED GOOD, WITH ALL THREE DIVISIONS AHEAD OF EXPECTATIONS​

* MANAGED ASSETS INCREASED 8.2% TO £9.6 BILLION OVER FIVE MONTHS TO 31 DEC. 2017 (31 JULY 2017: £8.9 BILLION)

* CLOSE BROTHERS - FIVE MONTHS ENDED DEC 31 ‍BANKING DIVISION GENERATED STRONG RETURNS AND PROFIT GROWTH DURING PERIOD, WITH STABLE NET INTEREST MARGIN​

* ‍FIVE MONTHS ENDED DEC 31 LOAN BOOK WAS UP 2.6% OVER PERIOD AND 7.3% YEAR ON YEAR AT £7.1 BILLION​

* CONFIDENT OF DELIVERING INCREASE IN PROFIT IN H1, REMAIN WELL POSITIONED FOR FULL 2018 FINANCIAL YEAR

* FIVE MONTHS ENDED DEC 31 ‍WINTERFLOOD CONTINUED ITS GOOD PERFORMANCE WITH TRADING ACTIVITY REMAINING HIGH​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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