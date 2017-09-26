BRIEF-Close Brothers Group says FY adjusted operating profit up 9 pct to 243.5 mln pounds

Sept 26 (Reuters) - CLOSE BROTHERS GROUP PLC:
* FY ADJUSTED OPERATING PROFIT ROSE 9 PERCENT TO 243.5 MILLION STG
* BANKING DELIVERED AN ADJUSTED OPERATING PROFIT OF £243.5 MILLION, UP 9% ON PRIOR YEAR, WITH STABLE NET INTEREST MARGIN AND CONTINUED LOW IMPAIRMENTS
* FY ADJUSTED OPERATING PROFIT 264.8 MILLION STG VERSUS 234 MILLION STG YEAR AGO
* LOAN BOOK AT 31 JULY 6.9 BILLION STG VERSUS 6.4 BILLION STG A YEAR EARLIER
* INCREASE IN BANKING PROFIT WAS DRIVEN BY PROPERTY FINANCE, WITH FY OPERATING PROFIT GROWTH OF 24%
* FY COMMON EQUITY TIER 1 RATIO 12.6 PERCENT VERSUS 13.5 PERCENT A YEAR EARLIER
* FY ADJUSTED OPERATING PROFIT IN COMMERCIAL FINANCE WAS UP 4%, WHILE RETAIL FINANCE WAS BROADLY FLAT
* WINTERFLOOD REPORTED OPERATING PROFIT OF £28.1 MILLION, ALMOST 50% HIGHER THAN PRIOR YEAR, REFLECTING STRONG RETAIL INVESTOR TRADING ACTIVITY
* ASSET MANAGEMENT CONTINUED TO MAKE GOOD PROGRESS WITH ADJUSTED OPERATING PROFIT OF £17.4 MILLION AND GOOD NET INFLOWS, AT 9% OF OPENING MANAGED ASSETS
* INTEREST RATES REMAINED LOW, SUPPORTING CONTINUED LOW IMPAIRMENTS, AND SUPPLY OF CREDIT REMAINS ABUNDANT
* LONGER-TERM ECONOMIC OUTLOOK AND IMPACT OF BREXIT ON OUR CUSTOMERS AND WIDER MARKETS REMAIN UNCERTAIN Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)