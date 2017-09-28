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BRIEF-CMC Markets sees H1 2018 ‍profitability significantly higher than same period in 2017​
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#Financials
September 28, 2017 / 6:13 AM / 19 days ago

BRIEF-CMC Markets sees H1 2018 ‍profitability significantly higher than same period in 2017​

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 28 (Reuters) - CMC MARKETS PLC:

* H1 2018 PRE-CLOSE TRADING UPDATE

* ‍PROFITABILITY IN H1 2018 IS SIGNIFICANTLY HIGHER THAN SAME PERIOD IN 2017​

* H1 NET OPERATING INCOME AND REVENUE PER CLIENT HIGHER (AND MARGINALLY HIGHER THAN H2 2017), DRIVEN BY INCREASED CLIENT VOLUMES​

* ‍ACTIVE CFD / SPREADBET CLIENTS FOR PERIOD ARE SLIGHTLY LOWER THAN H1 2017 FOLLOWING SHORT TERM INTEREST SEEN AROUND EU REFERENDUM​

* ‍COSTS IN SECOND HALF ARE EXPECTED TO INCREASE THROUGH INVESTMENT IN KEY MARKETING INITIATIVES​

* ‍FIRM REMAINS CAUTIOUS ABOUT FUTURE OUTLOOK GIVEN ONGOING REGULATORY UNCERTAINTY AND IMPACT, IF ANY, POTENTIAL CHANGES COULD HAVE ON GROUP PERFORMANCE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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