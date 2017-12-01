FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-CME Group Self-Certifies Bitcoin Futures To Launch Dec. 18
Sections
Featured
Wait for a healthy correction
India Markets Weekahead
Wait for a healthy correction
Dating in Delhi when you're poor
India Insight
Dating in Delhi when you're poor
Pentagon evaluating U.S. West Coast missile defense sites
Exclusive
U.S.
Pentagon evaluating U.S. West Coast missile defense sites
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 1, 2017 / 1:15 PM / 2 days ago

BRIEF-CME Group Self-Certifies Bitcoin Futures To Launch Dec. 18

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - CME Group Inc:

* CME GROUP SELF-CERTIFIES BITCOIN FUTURES TO LAUNCH DEC. 18

* CME GROUP INC - HAS SELF-CERTIFIED INITIAL LISTING OF ITS BITCOIN FUTURES CONTRACT TO LAUNCH MONDAY, DECEMBER 18, 2017

* CME GROUP INC - NEW CONTRACT WILL BE LISTED ON AND SUBJECT TO RULES OF CME

* CME - NEW CONTRACT TO BE AVAILABLE FOR TRADING ON CME GLOBEX ELECTRONIC TRADING PLATFORM & FOR SUBMISSION FOR CLEARING VIA CME CLEARPORT, EFFECTIVE DEC 17

* CME GROUP INC - CME GROUP‘S BITCOIN FUTURES WILL BE CASH-SETTLED, BASED ON CME CF BITCOIN REFERENCE RATE

* CME GROUP INC SAYS “HAVE WORKED THROUGH A LENGTHY, COMPREHENSIVE PROCESS WITH CFTC TO GET TO THIS POINT”

* CME GROUP INC SAYS RECOGNIZE BITCOIN IS A NEW, UNCHARTED MARKET THAT WILL CONTINUE TO EVOLVE

* CME GROUP - AT LAUNCH, NEW CONTRACT WILL BE SUBJECT TO A VARIETY OF RISK MANAGEMENT TOOLS, INCLUDING AN INITIAL MARGIN OF 35 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.