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January 25, 2018 / 9:44 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-CNH Industrial announces preliminary estimate of impact Of U.S. tax reform

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 25 (Reuters) - Cnh Industrial Nv:

* CNH INDUSTRIAL ANNOUNCES A PRELIMINARY ESTIMATE OF THE IMPACT OF THE U.S. TAX REFORM AND OTHER TAX MATTERS AND THE DECONSOLIDATION OF ITS VENEZUELAN OPERATIONS‍​

* CNH INDUSTRIAL-ESTIMATES THAT ITS CONSOLIDATED NET INCOME FOR QUARTER ENDING DEC 31, 2017 WILL INCLUDE NON-CASH TAX CHARGE UP TO $125 MILLION UNDER US GAAP

* CNH INDUSTRIAL -CO ASSESSED ITS INABILITY TO CONTROL ITS VENEZUELAN OPERATIONS AND DECIDED TO DECONSOLIDATE SUCH OPERATIONS EFFECTIVE DECEMBER 31, 2017

* CNH INDUSTRIAL- WILL RECORD A NON-CASH PRE- AND AFTER-TAX CHARGE OF APPROXIMATELY $90 MILLION UNDER US GAAP DUE TO VENEZUELA Further company coverage:

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