FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Co-operative Bank of Kenya posts Q3 2017 pre-tax profit of 13.7 bln shillings
Sections
Featured
Market Jockey
Live
Markets & Economy
Market Jockey
Delhi declares emergency as toxic smog thickens by the hour
Top news
Delhi declares emergency as toxic smog thickens by the hour
Lebanon believes Saudi holds Hariri, demands his return
Exclusive
Middle East
Lebanon believes Saudi holds Hariri, demands his return
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 9, 2017 / 5:37 AM / a day ago

BRIEF-Co-operative Bank of Kenya posts Q3 2017 pre-tax profit of 13.7 bln shillings

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 9 (Reuters) - Co-operative Bank Of Kenya Ltd

* PROFIT BEFORE TAX OF 13.7 BILLION SHILLINGS FOR Q3 2017 COMPARED TO 15.2 BILLION SHILLINGS RECORDED IN SAME PERIOD 2016

* COST TO INCOME RATIO UP FROM 52.1 PERCENT IN FY2016 TO 47.6 PERCENT IN THE THIRD QUARTER 2017‍​

* TOTAL INTEREST INCOME REDUCED BY 7.7 PERCENT FROM 32.3 BILLION SHILLINGS IN 3Q2016 TO 29.9 BILLION SHILLINGS IN 3Q2017

* Q3 NET LOANS AND ADVANCES BOOK GREW BY 32.4 BILLION SHILLINGS (+14.2 PERCENT) TO 259.4 BILLION SHILLINGS COMPARED TO 227 BILLION SHILLINGS IN SAME PERIOD LAST YEAR

* Q3 CUSTOMER DEPOSITS GREW TO 289 BILLION SHILLINGS COMPARED TO 257.8 BILLION SHILLINGS IN THE SAME PERIOD LAST YEAR Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.