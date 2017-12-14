FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Cobalt International Energy, Inc. Commences Chapter 11 Cases To Facilitate Restructuring
Sections
Featured
Bitcoin hits new record high as warnings grow louder
Technology
Bitcoin hits new record high as warnings grow louder
"Congratulations": EU moves to Brexit phase two
World
"Congratulations": EU moves to Brexit phase two
Pakistani top court rejects bid to bar Imran Khan
South Asia
Pakistani top court rejects bid to bar Imran Khan
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Bankruptcy News
December 14, 2017 / 11:30 AM / 2 days ago

BRIEF-Cobalt International Energy, Inc. Commences Chapter 11 Cases To Facilitate Restructuring

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Cobalt International Energy

* COBALT INTERNATIONAL ENERGY, INC. COMMENCES CHAPTER 11 CASES TO FACILITATE RESTRUCTURING

* COBALT INTERNATIONAL ENERGY, INC. COMMENCES CHAPTER 11 CASES TO FACILITATE RESTRUCTURING

* COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC - CHAPTER 11 CASES ARE EXPECTED TO FACILITATE RESTRUCTURING PROCESS AND PROPOSED SALE OF COBALT‘S ASSETS

* COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC - ‍EXPECTS TO CONDUCT BUSINESS IN ORDINARY COURSE

* COBALT INTERNATIONAL ENERGY - CO‘S CASH ON HAND EXPECTED TO PROVIDE CO WITH ADEQUATE LIQUIDITY TO FUND OPERATIONS DURING RESTRUCTURING PROCESS

* COBALT INTERNATIONAL - ‍HAS BEEN ENGAGED IN DISCUSSIONS WITH FIRST LIEN NOTEHOLDERS, OTHERS REGARDING NEED FOR, SPONSORSHIP OF, TERMS OF RESTRUCTURING

* COBALT INTERNATIONAL - ‍HAS ALSO BEEN ENGAGED IN DISCUSSIONS WITH FIRST LIEN NOTEHOLDERS, OTHERS FOR PROPOSED SALE OF COBALT‘S ASSETS​ Source text for Eikon: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.