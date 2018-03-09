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March 9, 2018 / 1:37 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Coca-Cola Co Announces Letter Of Intent For Refranchising Of Canadian Bottling Operations

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Coca-Cola Co:

* THE COCA-COLA COMPANY ANNOUNCES LETTER OF INTENT FOR REFRANCHISING OF CANADIAN BOTTLING OPERATIONS

* COCA-COLA CO - LARRY TANENBAUM AND JUNIOR BRIDGEMAN TO FORM CANADIAN JOINT VENTURE TO ACQUIRE COCA-COLA REFRESHMENTS CANADA

* COCA-COLA CO - FINAL NON-BINDING AGREEMENT WILL COMPLETE REFRANCHISING OF COMPANY-OWNED BOTTLING OPERATIONS IN NORTH AMERICA

* COCA-COLA CO - FINANCIAL TERMS WERE NOT DISCLOSED.

* COCA-COLA CO - LARRY TANENBAUM O.C. & JUNIOR BRIDGEMAN HAVE SIGNED NON-BINDING LOI TO BUY CANADIAN BOTTLING & DISTRIBUTION BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage:

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