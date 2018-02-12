BRIEF-Cochlear Says HY Net Profit For Period Attributable To Members $110.8​ Mln

Feb 13 (Reuters) - Cochlear Ltd:
* HY NET PROFIT FOR PERIOD ATTRIBUTABLE TO MEMBERS DOWN 1 PERCENT TO A$110.8 MILLION
* FOR FY18, COCHLEAR REAFFIRMS ITS EXPECTATIONS OF DELIVERING REPORTED NET PROFIT OF $240-250 MILLION
* CONTINUES TO TARGET A DIVIDEND PAYOUT RATIO OF AROUND 70 PERCENT OF NET PROFIT
* EXPECT FULL YEAR RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENDITURE TO BE $160 MILLION TO $170 MILLION
* FORECASTING WEIGHTED AVERAGE AUD/USD EXCHANGE RATE OF AROUND 79 CENTS FOR FY18
* EXPECT FULL YEAR NET IMPACT OF CHANGE IN US TAX LEGISLATION TO REDUCE NET PROFIT BY $3-4 MILLION
* ALL FIGURES IN A$ Source text for Eikon: Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)