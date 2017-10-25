FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Coface Q3 operating income up at 51.7 million euros
Sections
Featured
Doms of Varanasi make a living among the dead
INDIA INSIGHT
Doms of Varanasi make a living among the dead
Global growth? Sure. But still not much inflation pressure
Reuters Poll
Global growth? Sure. But still not much inflation pressure
Japan's automakers tuning up to rekindle youthful passion for cars
Autos
Japan's automakers tuning up to rekindle youthful passion for cars
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
October 25, 2017 / 4:26 PM / Updated a day ago

BRIEF-Coface Q3 operating income up at 51.7 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 25 (Reuters) - Coface Sa

* ‍ANTICIPATES REACHING EUR 15M COST SAVINGS IN 2017​

* ‍AFFIRM ITS COST SAVINGS TARGET OF EUR 30M FOR 2018​

* ‍CONFIRMS EUR 30M INVESTMENT FOR PERIOD 2017-2019​

* ‍RESTRUCTURING EXPENSES WILL BE LOWER THAN PREVIOUSLY ANTICIPATED​

* ‍9 MONTH TURNOVER: EUR 1,021.2M DOWN (0.3)% AT CONSTANT PERIMETER AND EXCHANGE RATES ​

* ‍Q3 2017 TURNOVER UP +0.2% ON A COMPARABLE BASIS​

* ‍9 MONTH NET INCOME (GROUP SHARE) AT EUR 55.0M​

* Q3 REVENUES EXCLUDING SALE OF SEGM OF EUR ‍​329.4 MILLION VERSUS EUR 334.3 MILLION YEAR AGO

* Q3 OPERATING INCOME EXCLUDING SEGM EUR ‍​51.7 MILLION VERSUS LOSS EUR 3.4 MILLION YEAR AGO

* Q3 NET INCOME EXCLUDING SEGM EUR 34.8 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 16.4 MILLION YEAR AGO‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.