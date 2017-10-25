BRIEF-Coface Q3 operating income up at 51.7 million euros

Oct 25 (Reuters) - Coface Sa
* RESTRUCTURING EXPENSES WILL BE LOWER THAN PREVIOUSLY ANTICIPATED
* 9 MONTH TURNOVER: EUR 1,021.2M DOWN (0.3)% AT CONSTANT PERIMETER AND EXCHANGE RATES
* Q3 REVENUES EXCLUDING SALE OF SEGM OF EUR 329.4 MILLION VERSUS EUR 334.3 MILLION YEAR AGO
* Q3 OPERATING INCOME EXCLUDING SEGM EUR 51.7 MILLION VERSUS LOSS EUR 3.4 MILLION YEAR AGO
* Q3 NET INCOME EXCLUDING SEGM EUR 34.8 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 16.4 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)