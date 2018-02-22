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February 22, 2018 / 12:34 PM / a day ago

BRIEF-Cogent Communications Q4 Loss Per Share $0.14

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Cogent Communications Holdings Inc :

* COGENT COMMUNICATIONS REPORTS FOURTH QUARTER 2017 AND FULL YEAR 2017 RESULTS AND INCREASES REGULAR QUARTERLY DIVIDEND ON COMMON STOCK

* Q4 LOSS PER SHARE $0.14

* COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS - QTRLY SERVICE REVENUE OF $125.2 MILLION UP 8.3% FROM THREE MONTHS ENDED DEC 31, 2016

* COGENT COMMUNICATIONS - TAX CUTS AND JOBS ACT INCREASED CO‘S NON-CASH DEFERRED INCOME TAX EXPENSE BY ABOUT $11.3 MILLION IN QUARTER, YEAR ENDED DEC 31, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

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