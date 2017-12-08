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BRIEF-Coherus Says Judge Issued Under Seal Report & Recommendation In Relation To Patent Infringement Complaint
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#Regulatory News
December 8, 2017 / 6:15 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Coherus Says Judge Issued Under Seal Report & Recommendation In Relation To Patent Infringement Complaint

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 8 (Reuters) - Coherus Biosciences

* COHERUS SAYS U.S. JUDGE RECOMMENDED COURT GRANT CO‘S PENDING MOTION TO DISMISS AMGEN‘S COMPLAINT FOR FAILURE TO STATE CLAIM

* COHERUS BIOSCIENCES SAYS ON DEC 7, JUDGE ISSUED UNDER SEAL REPORT AND RECOMMENDATION TO DISTRICT COURT IN RELATION TO PATENT INFRINGEMENT COMPLAINT

* COHERUS BIOSCIENCES SAYS CO EXPECTS DISTRICT COURT TO DECIDE IN Q1 2018 WHETHER TO ADOPT MAGISTRATE JUDGE‘S RECOMMENDATION - SEC FILING

* COHERUS BIOSCIENCES SAYS ‍REPORT AND RECOMMENDATION ISSUED BY JUDGE WITH RESPECT TO LITIGATION BETWEEN AMGEN, AMGEN MANUFACTURING LTD, CO​ Source text : [ID:bit.ly/2kEwFz0] Further company coverage:

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