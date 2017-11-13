BRIEF-Colonial launches takeover bid for Axiare at 18.50 euros/share

Nov 13 (Reuters) - Inmobiliaria Colonial SA:
* SAYS BOARD AGREED TO DRAW UP TAKEOVER BID FOR ALL SHARES OF AXIARE PATRIMONIO SOCIMI
* SAYS ENTIRE CONSIDERATION SHALL BE MADE EFFECTIVE IN CASH
* SAYS HAS THE NECESSARY FUNDS TO COVER THE CONSIDERATION ESTABLISHED
* SAYS BID SUBJECT TO COLONIAL BECOMING OWNER OF 50 PERCENT PLUS 1 OF AXIARE SHARES
* SAYS INTENDS TO IMPLEMENT INTEGRATION OF AXIARE, WHICH WOULD DETERMINE EXCLUSION OF ITS SHARES FROM TRADING Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)