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BRIEF-Comcast Announces Bonus, Capital Investments In Wake Of U.S. Tax Reform
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#Regulatory News
December 20, 2017 / 11:20 PM / 5 days ago

BRIEF-Comcast Announces Bonus, Capital Investments In Wake Of U.S. Tax Reform

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Comcast Corp:

* COMCAST CORP - WOULD AWARD SPECIAL $1,000 BONUSES TO MORE THAN ONE HUNDRED THOUSAND ELIGIBLE FRONTLINE AND NON-EXECUTIVE EMPLOYEES

* COMCAST CORP - EXPECTS TO SPEND OVER $50 BILLION OVER NEXT FIVE YEARS IN INFRASTRUCTURE BASED ON PASSAGE OF TAX REFORM

* COMCAST - TO INVEST IN INFRASTRUCTURE TO “RADICALLY” IMPROVE AND EXTEND BROADBAND PLANT AND CAPACITY, AND TV, FILM AND THEME PARK OFFERINGS

* COMCAST CORP - CO‘S SPECIAL HOLIDAY BONUS AND CAPITAL INVESTMENTS ARE BASED ON PASSAGE OF TAX REFORM AND FCC‘S ACTION ON BROADBAND Source text for Eikon: Further company coverage:

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