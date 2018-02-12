FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Singapore Airshow
Sports
Budget 2018
Pictures
Regulatory News
February 12, 2018 / 9:20 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Commercial Vehicle Group Announces Impact Of Tax Cuts And Jobs Act Of 2017

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Commercial Vehicle Group Inc:

* COMMERCIAL VEHICLE GROUP ANNOUNCES IMPACT OF TAX CUTS AND JOBS ACT OF 2017

* COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC - ‍PRELIMINARY ASSESSMENT OF IMPACT OF NEW TAX LEGISLATION IS A NEGATIVE IMPACT IN Q4 2017​

* COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC - ‍EXPECTED POSITIVE IMPACT ON COMPANY‘S FUTURE AFTER-TAX EARNINGS AFTER Q4 2017 FROM NEW TAX ACT​

* COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC - ‍BELIEVE NEW TAX LEGISLATION WILL RESULT IN A CHARGE IN Q4 2017 OF APPROXIMATELY $11 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.