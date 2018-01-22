BRIEF-Compass Group Expects Effective Tax Rate To Be Reduced To Around 24% In Year Ended Sept.30, 2018

Jan 22 (Reuters) - Compass Group Plc:
* PRELIMINARY VIEW IS THAT WE EXPECT GROUP‘S EFFECTIVE TAX RATE TO BE REDUCED FROM 26.5% TO AROUND 24%,
* SEES GROUP‘S CASH TAX RATE TO BETWEEN 19% - 22%, IN YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2018.
* NEW LAW WILL REQUIRE US TO REVALUE NET DEFERRED TAX ASSET RECOGNISED ON OUR US BALANCE SHEET BEFORE 30 SEPTEMBER 2018
* UNCERTAINTY AROUND INTERACTION BETWEEN NEW FEDERAL TAX LEGISLATION AND TAX LEGISLATION AT STATE LEVEL WHICH COULD ALSO HAVE AN IMPACT. Source text for Eikon: Further company coverage: