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2 months ago
BRIEF-Constantin Medien announces possible sale of Sport1 GmbH and Sport1 Media GmbH
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June 16, 2017 / 3:27 PM / 2 months ago

BRIEF-Constantin Medien announces possible sale of Sport1 GmbH and Sport1 Media GmbH

1 Min Read

June 16 (Reuters) - CONSTANTIN MEDIEN AG:

* CONSTANTIN MEDIEN AG: POSSIBLE SALE OF SPORT1 GMBH AND SPORT1 MEDIA GMBH; ONGOING STRUCTURED BIDDING PROCESS WITH SEVERAL POTENTIAL BUYERS

* CONSTANTIN MEDIA AG CONSIDERS TO SELL ALL SHARES IN SPORT1 GMBH AND SPORT1 MEDIA GMBH HELD BY ITS WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY CONSTANTIN SPORT HOLDING GMBH

* CONDITIONS FOR POSSIBLE SALE OF SHAREHOLDING HAVE NOT YET BEEN DETERMINED AND WILL BE THOROUGHLY EXAMINED BY MANAGEMENT BOARD BEFORE ITS DECISION

* CONSTANTIN MEDIAN AG IS CONDUCTING A STRUCTURED AND COMPETITIVE BIDDING PROCESS WITH SEVERAL POTENTIAL BUYERS IN VIEW OF SUCH SALE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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