BRIEF-Container Store Q3 Sales Rose 3.1 Percent To $223 Million

Feb 6 (Reuters) - Container Store Group Inc:
* THE CONTAINER STORE GROUP, INC. ANNOUNCES THIRD QUARTER FISCAL 2017 FINANCIAL RESULTS
* COMPARABLE STORE SALES FOR Q3 OF FISCAL 2017 DECREASED 0.2%
* EXPECTS TO INCUR PRE-TAX CHARGES ASSOCIATED WITH OPTIMIZATION PLAN OF APPROXIMATELY $11 MILLION IN FISCAL 2017
* EXPECTED ANNUALIZED PRE-TAX SAVINGS ASSOCIATED WITH OPTIMIZATION PLAN CONTINUE TO BE APPROXIMATELY $20 MILLION
* SEES 2017 ADJUSTED NET INCOME PER COMMON SHARE $0.31 TO $0.37
* SEES FISCAL 2017 COMPARABLE STORE SALES GROWTH FLAT-UP 1%
* APPROXIMATELY $12 TO $14 MILLION PRE-TAX SAVINGS ASSOCIATED WITH OPTIMIZATION PLAN NOW EXPECTED TO BE REALIZED IN FISCAL 2017
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.13, REVENUE VIEW $227.5 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $0.37, REVENUE VIEW $857.2 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: